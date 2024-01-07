Ήπειρος: Χιόνια στα ορεινά και προβλήματα από καταπτώσεις δέντρων

Αρκετές χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν στα ορεινά του Νομού Ιωαννίνων κατά την διάρκεια της νύχτας. Είναι το πρώτο… καλό χιόνι του φετινού χειμώνα για περιοχές της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχουν κινηθεί από νωρίς το πρωί 14 μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Όσοι κινηθούν προς τα ορεινά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες καθώς το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζεται.

Πέρα από τις χιονοπτώσεις που δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα μηχανήματα έχουν κινηθεί και για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων.

Στην περιοχή της Καστρίτσας αποκολλήθηκε βράχος και πέτρες ενώ καταπτώσεις σημειώθηκαν στο Δρίσκο και το Τέροβο. Στο Τέροβο επίσης είχαν πέσει δέντρα το βράδυ του Σαββάτου με αποτέλεσμα να κινηθεί όχημα της Πυροσβεστικής για την κοπή και την απομάκρυνσή τους από το δρόμο.

