Πιο γρήγορα κινούνται τα οδικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, μετά την πρόσφατη εφαρμογή του μέτρου του Δακτυλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του συστήματος τηλεματικής του ΟΑΣΑ, συγκρίνοντας την περίοδο πριν και μετά την εφαρμογή του Δακτυλίου, τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αύξηση της μέσης ταχύτητας των λεωφορείων και τρόλεϊ που φθάνει να ξεπερνά το 10 % σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Λ. Κηφισίας, η Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λ. Μεσογείων, η Ιερά Οδός και η Λ. Βουλιαγμένης, τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες αιχμής. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται μείωση χρονοαποστάσεων των διαδρομών.

Ειδικότερα, στις πρωινές ώρες αιχμής (07.00 - 10.00) 5 κεντρικοί οδικοί άξονες παρουσιάζουν αύξηση ταχύτητας μετά την εφαρμογή του μέτρου:

Λ. Κηφισίας, από Φάρο Ψυχικού μέχρι Αμπελόκηπους (12,2%),

Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από Εθνική Πινακοθήκη έως Παναθηναϊκό Στάδιο (10,8%)

Ιερά Οδός, από Ελαιώνα έως Παλαιά Αγορά στον Πειραιά (10,4%)

Βουλιαγμένης, από Υμηττό μέχρι Καλιρρόης (6,7%)

Λ. Συγγρού, από 'Αγιο Σώστη μέχρι Στύλους Ολυμπίου Διός (6,5%)

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, από Λ. Αλεξάνδρας έως Σύνταγμα (3,3%)

Στις μεσημεριανές ώρες αιχμής (14.00 - 17.00) 11 κεντρικοί οδικοί άξονες παρουσιάζουν αύξηση ταχύτητας μετά την εφαρμογή του Δακτυλίου:

Λ. Αλεξάνδρας, από Αμπελόκηπους μέχρι Πεδίον του 'Αρεως (4,3%)

Οδός Ακαδημίας, από Πλατεία Κάνιγγος έως οδό Ακαδημίας (8,3%)

Οδός Σταδίου, από Ομόνοια έως Πλατεία Κλαυθμώνος (9,2%)

Οδός Πατησίων, από Λ. Αλεξάνδρας μέχρι Πλατεία Αμερικής (7,3%)

Λ. Κηφισίας, από Λ. Αλεξάνδρας μέχρι Φάρο Ψυχικού (8,8%)

Λ. Μεσογείων, από Μιχαλακοπούλου μέχρι Στ. Εθνικής 'Αμυνας (11,9%)

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, από Λ. Αλεξάνδρας έως Σύνταγμα (8,1%)

Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, από Χίλτον μέχρι Παναθηναϊκό Στάδιο (34,3%)

Λ. Βουλιαγμένης, από Υμηττό έως Καλλιρρόης (10,4%)

Ιερά Οδός, από Ελαιώνα μέχρι Παλαιά Αγορά στον Πειραιά (2,5%)

Οδός Πειραιώς, από Ομόνοια μέχρι οδό Χαμοστέρνας (5%)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τηλεματικής του Οργανισμού, την ίδια περίοδο εντοπίζονται και ορισμένα σημεία σε οδικές αρτηρίες, όπου παρατηρείται μείωση της μέσης ταχύτητας των οδικών ΜΜΜ, στις πρωινές ώρες αιχμής, όπως είναι στη Λ. Αλεξάνδρας, από Πάρκο έως Στ. Αμπελοκήπων (-3,1%) και στην οδό Πατησίων, από Πλ. Αμερικής μέχρι Πεδίον του 'Αρεως (-1,9%).

Στις δε μεσημεριανές ώρες αιχμής, μείωση μέσης ταχύτητας καταγράφηκε στη Λ. Βασ. Σοφίας, από οδό Ακαδημίας μέχρι Ιπποκράτειο (-1,5%), στον οδό Πανεπιστημίου, από Σύνταγμα μέχρι Ρεξ (-5,2%), στην οδό Πατησίων, από Πλατεία Αμερικής έως Πεδίον του 'Αρεως (-1,3%).

Ωστόσο, παρά τη μείωση της μέσης ταχύτητας των ΜΜΜ σε ορισμένα τμήματα, το πρόσημο -στο συνολικό οδικό δίκτυο της Αθήνας- είναι θετικό.

Στην περαιτέρω μάλιστα αύξηση της μέσης ταχύτητας των οδικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αναμένεται να συνδράμουν και οι νέες ψηφιακές κάμερες, που εγκαταστάθηκαν στις Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων, για τη διευκόλυνση της επιτήρησης τους από την Τροχαία Αθηνών.

Το σύστημα ελέγχου (ραντάρ - φωτογραφικής κάμερα) λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως τοποθετημένο σε στύλο-καμπίνα (θάλαμο) και ελέγχει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το όχημα που παραβιάζει την Α.Λ.Λ. θα καταγράφεται με κρυπτογράφηση σε φωτογραφία, η οποία θα αξιοποιείται από την Τροχαία για διαπίστωση της παράβασης. Με τις νέες ψηφιακές κάμερες, αναμένεται βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών κίνησης των ΜΜΜ στις λεωφορειολωρίδες, με προφανή οφέλη στην αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων και την ενίσχυση της συχνότητας και αξιοπιστίας των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.