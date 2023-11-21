Ομόφωνα καταδικάστηκε χθες από το Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Βόλου σε κάθειρξη οχτώ ετών 51χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορούταν για αποπλάνηση κατά εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης μαθήτριας γυμνασίου στο νομό Καρδίτσας.

Η υπόθεση έκλεισε χθες αλλά χρονολογείται από το 2009 με 38 συνολικά κατηγορούμενους, ενώ η πρώτη δίκη έλαβε χώρα το 2012 στη Λάρισα. Ο 51χρονος που οδηγήθηκε χθες στην φυλακή, είχε φυγοδικήσει και καταζητούταν, ώσπου συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι όταν και επέστρεψε στην χώρα.

Τα εξοργιστικά και φρικιαστικά γεγονότα της υπόθεσης ήρθαν στο φως μετά από καταγγελία της ανήλικης το 2009 στην αστυνομία, όμως αποκαλύφθηκε πως είχαν ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, προτού το κορίτσι γίνει δέκα ετών.

Από τις έρευνες των αρχών προέκυψε ότι η ανήλικη, ζώντας σε περιβάλλον παραμέλησης από την οικογένειά της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται σε χωριά του νομού έναντι αμοιβής, ενώ τα χρήματα κρατούσαν κυρίως κάποιοι από τους κατηγορούμενους. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, της έδιναν τσιγάρο κάνναβης, για να καπνίσει.

Το κορίτσι εξαναγκαζόταν στις πράξεις υπό το καθεστώς απειλών από τους μαστροπούς, καθώς την εκβίαζαν ότι θα αποκαλύψουν τα περιστατικά στον πατέρα της και θα την διαπομπεύσουν στο διαδίκτυο, αναρτώντας βίντεο και φωτογραφίες.

Στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης το 2012 στο Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Λάρισας, η οποία είχε διαρκέσει τρεις μήνες, 23 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, ενώ προέκυψαν βαριές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που ξεκινούσαν από 38 χρόνια η μεγαλύτερη έως τους 37 μήνες η μικρότερη. Τα αδικήματα για τα οποία είχαν κριθεί ένοχοι ήταν αποπλάνηση παιδιού, μαστροπεία, ασέλγεια, σωματεμπορία, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Σε αρκετούς εκ των καταδικασθέντων επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, με μεγαλύτερη τις 60.000 ευρώ. Για τρεις από αυτούς, η έφεση που άσκησαν δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και οδηγήθηκαν στην φυλακή, ενώ για άλλους το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο να καταβάλλουν χρηματική εγγύησης και σε μερικούς ακόμα και χωρίς όρους.

Η υπόθεση είχε ανοίξει και πάλι το 2019 στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, με 13 κατηγορούμενους να κρίνονται ένοχοι για την κύρια πράξη που είναι η αποπλάνηση ανήλικου κοριτσιού, ενώ άλλοι 6 αθωώθηκαν.

Στην χθεσινή δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Βόλου, ο φυγόδικος και καταζητούμενος 51χρονος αρνήθηκε την κατηγορία σε βάρος του, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο τον καταδίκασε ομόφωνα σε κάθειρξη 8 ετών. Η 28χρονη πλέον κοπέλα δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στην ζωή της και επιθυμεί να αφήσει όσα αποτρόπαια έζησε στο παρελθόν.

