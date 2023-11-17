Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι από την 15/11/2023 έως την 16/11/2023, μαζί με ακόμα πέντε άγνωστους συνεργούς τους, μάζεψαν 10,5 τόνους ελαιοκάρπου, από αγροτεμάχια ιδιοκτησίας δυο ημεδαπών, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Στη συνέχεια μετέφεραν τον συγκεντρωμένο ελαιοκαρπό με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός κατηγορούμενου, σε δυο ελαιοτριβεία, όπου εξήγαγαν και πούλησαν στους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων,1.355 λίτρα ελαιολάδου, συνολικής αξίας 10.840 ευρώ, τα οποία αποκόμισαν ως παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας στα ελαιοτριβεία βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 652 λίτρα ελαιολάδου και 800 κιλά ελαιοκάρπου, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του ενός κατηγορούμενου ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

