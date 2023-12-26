Ηράκλειο: Ξανά σε καταστολή η 17χρονη μαθήτρια που υπέστη αλλεργικό σοκ και ανακοπή

Λιγότερο από ένα 24ωρο διήρκησε η προσπάθεια των γιατρών στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, για τη διακοπή των κατασταλτικών φαρμάκων στην 17χρονη μαθήτρια από την Αθήνα, η οποία υπέστη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κρήτη, αλλεργικό σοκ και ανακοπή.

Σύμφωνα με τοn Διευθυντή της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ανέστη Κιούλπαλη, η 17χρονη που νοσηλεύεται στη Μονάδα από τις 10 Δεκεμβρίου, μετά τη μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων «ανέβασε και πάλι ενδοκράνια πίεση, για το λόγο αυτό αυξήσαμε εκ νέου την καταστολή».

Όπως ανέφερε ο κ. Κιούλπαλης, η διαδικασία της διακοπής της καταστολής, θα επιχειρηθεί και πάλι τις επόμενες ημέρες, με στόχο να διερευνηθεί στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου, η νευρολογική κατάσταση του κοριτσιού, που ενώ βρισκόταν στο πρωινό γεύμα στο ξενοδοχείο που διέμενε με τους συμμαθητές και τους καθηγητές της, πιθανόν μετά την κατανάλωση βουτύρου, υπέστη αλλεργικό σοκ και αμέσως μετά ανακοπή, παρά το γεγονός ότι φέρεται να είχε μαζί της και να έκανε, ένεση αδρεναλίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

