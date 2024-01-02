Συνελήφθη και τρίτο άτομο για την καταδίωξη με θύμα αστυνομικό στον Ασπρόπυργο

Συνελήφθη ένας 18χρονος για την μοιραία καταδίωξη στον Ασπρόπυργo, που οδήγησε στον θάνατο ενός αστυνομικού της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και στον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη αστυνομικού.

Υπενθυμίζεται, ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός 17χρονου στις 19/12 ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Πέραμα και ενός 20χρονου, στις 18/12 μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που μαζί με συνεργούς του διέπραξε διαδοχικές κλοπές οχημάτων στο Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής – για να διαφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Συνέπεια ήταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προσκρούσουν σε περιπολικό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, τον βαρύ τραυματισμό του συνεπιβάτη και τον ελαφρύ τραυματισμό του πληρώματος του περιπολικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.