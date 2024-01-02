Χειροπέδες σε δύο Πολωνούς για κατασκοπεία - Τραβούσαν φωτογραφίες από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε έναν 20χρονο και έναν 24χρονο, υπηκόους Πολωνίας, φόρεσαν αστυνομικοί στη Σαλαμίνα καθώς εντοπίστηκαν να πετάνε drone και να βγάζουν φωτογραφίες στο ναύσταθμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που περιπολούσαν στη περιοχή και προσήχθησαν αρχικά στο τοπικό ΑΤ.

Από τον έλεγχο που έγινε στον εξοπλισμό τους εντοπίστηκαν φωτογραφίες από τη στρατιωτική βάση και συνελήφθησαν.

Και οι δυο οι οποίοι κατηγορούνται για κατασκοπεία αρνούνται τις κατηγορίες

Πηγή: skai.gr

