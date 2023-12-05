Από σήμερα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα σύγχρονης κατάρτισης, με τίτλο «Cloud Practitioner Essentials AWS», για 1.000 ανέργους.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και της Amazon Web Services (AWS), με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί, μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner).

Το περιεχόμενο αφορά στις έννοιες του AWS Cloud, τις υπηρεσίες AWS, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, την τιμολόγηση και την υποστήριξη, για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν 1.000 άνεργοι, ηλικίας 18-60 ετών, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικοτήτων πληροφορικής, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-cloud-practitioner-essentials-aws (gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης Cloud Practitioner Essentials AWS).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στο πρόγραμμα, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τις επιτυχημένες συνεργασίες με διεθνείς εταιρίες τεχνολογίας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με έμφαση σε ψηφιακές δεξιότητες μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

