Youth Pass: Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων

Λήγει σήμερα, 5 Δεκεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του Youth Pass σε νέους 18 και 19 ετών.

Η οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ αφορά σε περίπου 200.000 νέους, χωρίς να προβλέπονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 114.000 αιτήσεις.

Οι νέοι ξεκίνησαν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 Νοεμβρίου, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ, και σήμερα Τρίτη 5 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.