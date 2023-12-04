Επεκτείνεται η συνεργασία ΔΥΠΑ και Amazon: Νέα προγράμματα και δράσεις

Τις νέες, κοινές δράσεις, που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, παρουσίασαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης και ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και Εθνικός Συντονιστής για τις Δεξιότητες, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο πλαίσιο της επέκτασης του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΥΠΑ και την Amazon Web Services (AWS).

Οι δράσεις είναι οι εξής:

- Πρόγραμμα κατάρτισης «Cloud Practitioner Essentials AWS»: Η δράση θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, με την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και αφορά στην παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης σε 1.000 ανέργους, ηλικίας 18-60 ετών.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων μέσα από μία συνολική κατανόηση του Amazon Web Services (AWS) Cloud. Η κατάρτιση θα διεξαχθεί, μέσω επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα, OTEAcademy (Amazon training partner).

- Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης, με αμοιβή παρόχων κατάρτισης, βάσει τοποθέτησης σε θέση εργασίας, για έως 1.000 ανέργους. Σκοπός τού προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η απόκτηση εξειδίκευσης σε ψηφιακά θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, χωρίς απαραίτητη προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία και η άμεση τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, που θα εξασφαλίζονται με ευθύνη του παρόχου κατάρτισης. Η αμοιβή των παρόχων θα βασίζεται στην ολοκλήρωση της εξάμηνης απασχόλησης των ωφελούμενων. Η AWS είναι η πρώτη από τις εταιρίες πληροφορικής που εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη συμμετοχή της με το πρόγραμμα «re/Restart». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα re/Start ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, με κύριο στόχο την επανακατάρτιση των βετεράνων και των οικογενειών τους και επεκτείνεται σταδιακά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.

- Καινοτόμο κέντρο κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα του κλάδου της Πληροφορικής, με ωφελούμενους Άτομα με Αναπηρία, τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μεσαίας και υψηλής λειτουργικότητας. Η ΔΥΠΑ, εκτός από τις δύο δομές κατάρτισης ειδικής αγωγής -τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης- έχει αποφασίσει τη δημιουργία ενός καινοτόμου κέντρου κατάρτισης πληροφορικής, με ωφελούμενους Άτομα με Αναπηρία, τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μεσαίας και υψηλής λειτουργικότητας. Η νέα δομή θα λειτουργήσει αρχικά στην Αθήνα (σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο) ως παράρτημα της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών στο Γαλάτσι, ενώ, για την υλοποίηση του έργου, η ΔΥΠΑ θα συνεργαστεί και με την Amazon στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ και η Amazon Web Services, τον Ιούλιο του 2021, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν τη συνεργασία τους στους τομείς τής καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη υλοποιούνται πρωτοβουλίες και δράσεις για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στο υπολογιστικό σύννεφο (computing cloud), την προώθηση της εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες μελλοντικών γενεών και την προώθηση επιχειρήσεων με δυνατότητα χρήσης cloud στη χώρα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά την Amazon Web Services και τη ΔΥΠΑ για την εξαίσια και παραγωγική συνεργασία, που αποφέρει μεγάλο κέρδος και εξασφαλισμένη εργασία στους καρτισμένους τού προγράμματος. Είμαι πολύ χαρούμενος που το σημαντικό αυτό πρόγραμμα όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενισχυθεί με επιπλέον δράσεις για τα Άτομα με Αναπηρία, στα οποία οφείλουμε να δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Αυτήν τη στιγμή, οι υπηρεσίες cloud έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η Amazon Web Services είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά του cloud και δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε καλύτερο συνεργάτη, για να εκπαιδεύσουμε το μελλοντικό εργατικό δυναμικό μας στα σύγχρονα επαγγέλματα, που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Cameron Brooks της Amazon Web Services, σημείωσε: «Καθώς η καινοτομία που τροφοδοτείται από το AWS Cloud γίνεται η "νέα κανονικότητα" για τους πελάτες στην Ελλάδα, οι εταιρείες επιδιώκουν να εντοπίσουν και να προσλάβουν τα ταλαντούχα στελέχη, που χρειάζονται, για να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες αυτές. Ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τεχνολογίες cloud στην Ελλάδα, καλύπτοντας πλέον και άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Ανυπομονούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας και ευχαριστούμε τη ΔΥΠΑ για τη δέσμευσή της με την επέκταση του μνημονίου συνεργασίας».

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε: «Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στη συντριπτική πλειονότητα των επαγγελμάτων. Μέχρι τώρα, έχουμε άριστη συνεργασία με την Amazon Web Services και με τις επόμενες δράσεις, που έχουμε σχεδιάσει, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε άνεργους συμπολίτες μας να εξειδικευτούν σε ψηφιακά θεματικά αντικείμενα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, με την ποιότητα και την τεχνογνωσία της Amazon. Η συνεργασία μας δεν σταματά εδώ, αλλά επεκτείνεται στο καινοτόμο κέντρο κατάρτισης πληροφορικής για ανθρώπους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Η Ελλάδα κάνει άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, όμως, για να δρέψουμε τα οφέλη του, πρέπει να διασφαλίσουμε πως το ανθρώπινο δυναμικό έχει εξοπλιστεί με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες».

