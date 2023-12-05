Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο της Κρήτης με αποτέλεσμα ένας 23χρονος άνδρας να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 23χρονος δικυκλιστής βρέθηκε «σφηνωμένος» κάτω από αυτοκίνητο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ όταν ο 23χρονος κινούνταν με την μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων πηγαίνοντας προς την Χανιόπορτα.

Στην συμβολή της λεωφόρου 62 Μαρτύρων με την Λεβήνου μία 28χρονη οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει αριστερά. Τότε έγινε η σύγκρουση με το ΙΧ να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με την μοτοσικλέτα που είχε ως αποτέλεσμα ο 23χρονος να «σφηνωθεί» κάτω από το αυτοκίνητο.

Μάλιστα, ο ίδιος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσει.

Δυστυχώς ο άτυχος νεαρός άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

