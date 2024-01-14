Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δυο τραυματίες μετά από επεισόδιο στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα

Σύμφωνα με την Αστυνομία δύο άντρες από το Ιράν 25 και 40 ετών, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ενταση στην Αμυγδαλέζα

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Αμυγδαλέζας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δύο άντρες από το Ιράν 25 και 40 ετών, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα αμφότεροι να τραυματιστούν ελαφρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου τους έγιναν ράμματα.

Επιπρόσθετα γύρω στις 20:00 το βράδυ ένας 20χρονος Αιγύπτιος έβαλε φωτιά σε ένα άδειο οικίσκο, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ένταση αλλοδαποί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark