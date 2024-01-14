Δυο τραυματίες μετά από επεισόδιο στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Αμυγδαλέζας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δύο άντρες από το Ιράν 25 και 40 ετών, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα αμφότεροι να τραυματιστούν ελαφρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου τους έγιναν ράμματα.

Επιπρόσθετα γύρω στις 20:00 το βράδυ ένας 20χρονος Αιγύπτιος έβαλε φωτιά σε ένα άδειο οικίσκο, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

