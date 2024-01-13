Mε αεροπλάνα, βαπόρια και αυτοκίνητα επισκέφτηκαν την Ελλάδα οι ξένοι επισκέπτες της το 2023 δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου εικόνα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στα αεροδρόμια κυρίως αλλά και στους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας, που μπορεί να υστερούν σε σχέση με το 2019 αλλά σε σύγκριση με το 2022 κινήθηκαν με άνοδο 31,6%.

Με δεδομένο ότι μιλάμε για μια χρονιά ρεκόρ, όπως επαναλαμβάνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόσο η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ Χριστίνα Τετράδη αλλά και η πρόεδρος του ΙΤΕΠ Κωνσταντίνα Σβήνου που κάνει λόγο για 32 εκατομμύρια αφίξεις πέραν των επισκεπτών της κρουαζιέρας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσφατα στοιχεία του Insete για το 2023. Αυτά, μεταξύ άλλων , αποτυπώνουν επιπλέον 2,4 εκατ. αφίξεις το ενδεκάμηνο του 2023 σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούλιο του 2023 να είναι ο πλέον παραγωγικός μήνας του έτους με 4,4 εκατ. αφίξεις.

Συνολικά 2,4 εκατ. περισσότερες Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις σε σχέση με πέρυσι

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του του 2023, σύμφωνα πάντα με όσα αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα του Insete, καταγράφηκαν 23,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%. Σε απόλυτα νούμερα αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 2,4 εκατ. αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2019 η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων καταγράφεται στο 11,8%.

Η κίνηση στα αεροδρόμια της Ελλάδας

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, ευλόγως πρωταγωνίστησε το Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καθώς καταγράφηκαν 6,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 2,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 19,7%.

Παράλληλα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση 4,8% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,6 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 3,1%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 90 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 2,7%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 546 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 5,2% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 743 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 8,7%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 991 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,8%.

Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 393 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 5,5% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε 2,8% καθώς καταγράφηκαν 363 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο μεταξύ αύξηση κατά 8,2% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 239 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση να ανέρχεται σε 5,9% και 21,8% αντίστοιχα καθώς καταγράφηκαν 132 χιλ. και 122 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώθηκε μείωση 15,2% ενώ καταγράφηκαν 136 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 67 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 36,3%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 54 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 15,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,9 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 καταγράφηκαν 9,9 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 7,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +31,6%. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις σε σχέση με πέρυσι.

Στον σταθμό των Ευζώνων οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 7,2%. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων που σημείωσε αύξηση κατά 45,6% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 896 χιλιάδες. Έπονται οι σταθμοί της Κρυσταλλοπηγής και του Ορμένιου με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 689 χιλ. και 627 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 10,6% και 33,8% αντίστοιχα.

Aκολούθησαν ο σταθμός της Κακαβιάς με 570 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% και ο σταθμός της Νυμφαίας με 528 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας αύξηση 13,5%. Στον σταθμό της Νίκης οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 441 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 58,1% και στην Εξοχή η αύξηση ανήλθε σε 54,3% με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 332 χιλιάδες. Στον σταθμό της Δοϊράνης καταγράφηκε αύξηση 8,2% ενώ σημειώθηκαν 301 χιλ. οδικές αφίξεις. Στο σταθμό της Σαγιάδας οι οδικές αφίξεις ανήλθαν σε 311 χιλ. καταγράφοντας αύξηση 32,6%

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 79,9% καταγράφηκε στο σταθμό των Καστανιών όπου σημειώθηκαν 197 χιλ. οδικές αφίξεις. Αντίθετα, η χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση κατά 3,0% καταγράφηκε στο σταθμό του Κυπρίνου όπου σημειώθηκαν 129 χιλ. οδικές αφίξεις. Τέλος, στους μεθοριακούς σταθμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μέρτζανης σημειώθηκαν 87 χιλ. και 26 χιλ. οδικές αφίξεις ενώ καταγράφηκε αύξηση 40,4% και 17,9% αντίστοιχα.

Και η Κρουαζιέρα σε ρυθμούς ρεκόρ

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, φέτος επιτεύχθηκαν ιστορικά ρεκόρ επιβατών κρουαζιέρας, τόσο στο σύνολο, καθώς εξυπηρετήθηκαν περίπου 1,5 εκατ. επιβάτες έναντι 880.000 το 2022, όσο και στους επιβάτες αποεπιβίβασης (homeport) που ανήλθαν σε περίπου 800.000 έναντι 380.000 το 2022. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που εξυπηρετήθηκαν ήταν 760, εκ των οποίων τα 525 ήταν homeport.

Το 2023 τα τουριστικά γραφεία έκαναν δυναμικό "Come Back"

Σε κάθε περίπτωση το 2023 η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν του κλάδου της φιλοξενίας σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. Μάλιστα ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των τουριστικών γραφείων Λύσσανδρος Τσιλίδης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το 2023 τα τουριστικά γραφεία έκαναν δυναμικό "Come Back" αναδεικνύοντας έτσι το σημαντικό τους ρόλο στην οικονομία του τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

