Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε έπειτα από πυρκαγιά σε οικοδομή στην Αθήνα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο οικοδομής. Επιχειρούν  6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Φωτιά σε οικοδομή στην Αθήνα

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο οικοδομής επί της οδού Αλκής στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπό κατασκευή υπόγειο χώρο εντόπισαν το πτώμα το οποίο ήταν μη αναγνωρίσιμο λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που έφερε.

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

TAGS: Φωτιά Αθήνα σορός
