Δύο θανατηφόρα τροχαία στη Συγγρού μέσα στη νύχτα - Νεκροί οδηγοί ΙΧ και μοτοσικλέτας

Δύο τροχαία δυστυχήματα με θύματα έναν οδηγό ΙΧ και έναν αναβάτη μοτοσικλέτας σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών στη διάρκεια της νυχτας στη λεωφόρο Συγγρού.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα όταν αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Πειραιά προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα η οδηγός να χάσει τη ζωή της, ενώ ο συνοδηγός έχει τραυματίστηκε.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάλι στη Λεωφόρο Συγγρού, στην έξοδο προς Γλυφάδα, στην περιοχή της Καλλιθέας, μηχανή προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα ενός ταξί. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 44χρονος δικυκλιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον άτυχο αναβάτη χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τραγικό είναι πως τα δύο τροχαία σημειώθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.