Τροχαίο στην Καλλιθέα – Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ταξί, νεκρός ο δικυκλιστής

Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ταξί στην Λεωφόρο Συγγρού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην έξοδο προς Γλυφάδα, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα ενός ταξί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο δικυκλιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσυκλέτας χωρίς τις αισθήσεις του.

