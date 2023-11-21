Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην έξοδο προς Γλυφάδα, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα ενός ταξί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο δικυκλιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσυκλέτας χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.