Εμπρησμός τα ξημερώματα σε εστιατόριο στην Πεύκη - Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώμτα στην Πυροσβεστική καθώς ενημερώθηκε για φωτιά σε εστιατόριο στην περιοχή της Πεύκης επί της οδού Βύρωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρεις άγνωστοι δράστες αφού έσπασαν τη τζαμαρία, πέταξαν στο εσωτερικό του εστιατορίου εύφλεκτο υλικό με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Μάλιστα οι δράστες κατά την διαφυγή τους τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εστιατότιο.

Πηγή: skai.gr

