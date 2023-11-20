Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Παρασκευή (17/11) στο Περιστέρι, 3 ανήλικες, ηλικίας 16, 14 και 13 ετών, για σωματικές βλάβες και απειλή σε βάρος 13χρονης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι ανήλικες επιτέθηκαν με λακτίσματα και απείλησαν λεκτικώς την 13χρονη, εντός σχολικού συγκροτήματος στο Περιστέρι.

Επιπλέον αναζητείται ακόμα ένας ανήλικος για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς βιντεοσκόπησε και μοίρασε σε άλλα άτομα την επίθεση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

