Δυο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κάνδανο Χανίων

Συνελήφθησαν την Παρασεκυη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, δύο ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση σε δασική έκταση στην περιοχή Βαμβακάδο του δήμου Κανδάνου Σελίνου Χανίων Κρήτης που ξέσπασε χθες. Παράλληλα όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, τρεις ακόμη ημεδαποί αναζητούνται για την ίδια πυρκαγιά.

Σε κάθε έναν από τους δύο συλληφθέντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500 ευρώ ενώ το Σαββατο θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

