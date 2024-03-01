Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Πέμπτης (29/2) στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 26χρονος αλλοδαπός, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών. Επιπλέον συνελήφθη και 24χρονος αλλοδαπός για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί κατά την διάρκεια περιπολίας εντόπισαν όχημα σε δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, με 2 επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Οι επιβαίνοντες δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγουν.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί ακολούθησαν τηρώντας μέτρα ασφαλείας το όχημα, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν σε παρακείμενο δρόμο.

Οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως οι αστυνομικοί, μετά από πεζή καταδίωξη, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών.

Στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκε, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκε, πιστόλι με 8 φυσίγγια και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 2 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

