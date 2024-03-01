Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) σε σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε σε τακτικές και έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα έκρινε τα ακόλουθα:

1. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Τουρβαλή Ευάγγελο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Κομητούδη Αλέξανδρο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

(4) Ταξίαρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Καραμπιτιάνη Γρηγόριο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Τόσιο Βασίλειο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο

(8) Ταξίαρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη

(9) Ταξίαρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο

(10) Ταξίαρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο

(11) Ταξίαρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο - Σάββα

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό», τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Φόρτη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Ζαμπουλάκη Εμμανουήλ

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Παπαδημητρίου Δημήτριο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Λαγουδάκη Γεώργιο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Συμεωνίδη Ματθαίο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Τζήκα Ευάγγελο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Κακατάτση Χρήστο

Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τζάφα Δημήτριο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Ντίλιο Μιχαήλ

3. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Δημητρίου Ευάγγελο

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο - Μιχαήλ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.