Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τετάρτης στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, δύο άντρες, ηλικίας 37 και 34 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Καλλιθέας, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

•3 κιλά και 16 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

•πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

•2 κιλά κλώνων κάνναβης,

•το χρηματικό ποσό των 6.540 ευρώ,

•2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

•κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

