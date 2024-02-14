Λογαριασμός
Ποινική δίωξη σε δύο για τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή που καταπλακώθηκε από κολόνα στη Λάρισα

Η αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας άσκησε δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, αλλά και σε βάρος υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου Λαρισαίων

Λάρισα

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως, και κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια διά παραλείψεως, άσκησε ο Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας με αφορμή τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή, Νικόλα Μπιτσάκη, στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 2022 όταν τον καταπλάκωσε τοίχος σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθερία, η αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας άσκησε δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, αλλά και σε βάρος υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου Λαρισαίων, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Μια αδιανόητη τραγωδία, ένα απίστευτο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2022, όταν ο 22χρονος «λάκτισε τη μεταλλική πόρτα εισόδου του κτιρίου», με αποτέλεσμα «η πλινθόκτιστη κολόνα που τη συγκρατούσε και η οποία είχε υποστεί λόγω της πλημμελούς συντήρησής της φθορές να καταρρεύσει και τμήματα αυτής να προκαλέσουν σε αυτόν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία της οποίας αποκλειστικά και μόνο επήλθε ο θάνατός του» σύμφωνα με το κατηγορητήριο. 

TAGS: Λάρισα
