Σε 49 προσαγωγές προχώρησαν χθες οι δυνάμεις της Αστυνομίας, μετά την επέμβαση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Σήμερα, και οι 49 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι 49 κατηγορούνται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης περιουσίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση εντός του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε επειδή η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε πως ομάδα ατόμων επιχείρησε να αφαιρέσει τις λαμαρίνες έξω από την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στην πρώην κατάληψη του Βιολογικού.

Τα άτομα που φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις λαμαρίνες φαίνεται να είχαν κρυφτεί μετά εντός του κτηρίου, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε επέμβαση εντός της Σχολής για να τους εντοπίσει.

«Ανοχή τέλος!»

Ανοχή τέλος θα επιδεικνύει στο εξής η Ελληνική Αστυνομία σε περιπτώσεις καταλήψεων πανεπιστημιακών χώρων και έκνομων ενεργειών γύρω από αυτές.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ που μίλησαν στον ΣΚΑΪ και τον Μιχάλη Τεζάρη στο εξής όταν οι αστυνομικοί διαπιστώνουν φθορές εντός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ή επεισόδια γύρω από αυτά, θα παρεμβαίνουν χωρίς χρονοτριβή και δίχως ατέρμονες αναλύσεις με τους πρυτάνεις.

Όταν διαπιστώνονται επεισόδια οι αστυνομικοί θα παρεμβαίνουν άμεσα.

Πηγή: skai.gr

