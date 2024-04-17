Η παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης και το 2024 και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» περιλαμβάνονται σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή.

Ειδικότερα, στη τροπολογία - που θα ψηφιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις -

Συνταξιοδοτική διάταξη» - προβλέπονται:

Aπαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης και το 2024.

Η εν λόγω απαλλαγή για δικαιώματα επί ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης ίσχυε για τα έτη 2022 και 2023. Τα ακίνητα αυτά έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ως διατηρητέα και είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940.

Επιτάχυνση της διαδικασίας μετεγκατάστασης των ΕΑΣ Α.Ε. προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημιουργίας του κυβερνητικού πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης - Υμηττού.

Προβλέπεται, προς τον σκοπό αυτό, ειδική διαδικασία για την εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού τη Ε.Α.Σ. από το ΤΑΙΠΕΔ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και οι λεπτομέρειες που αφορούν στις σχετικές δημοπρασίες καθώς και ο τρόπος και χρόνος δημοσίευσης των προσκλήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος θα καταστεί σύντομα διαθέσιμος για την έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.

Επιπλέον με άλλη ρύθμιση προβλέπεται ότι παλιές αποφάσεις για τον καθορισμό αιγιαλών και παραλιών, οι οποίες είχαν ληφθεί σε συνεδριάσεις Επιτροπών ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του πρόσφατου νόμου (5092/2024 (Α΄ 33), μπορούν να εγκρίνονται και να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της διαδικασίας υπό τις νέες επιτροπές.

Πηγή: skai.gr

