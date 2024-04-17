Με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και με αύξηση των κερδών έκλεισε το για την Jumbo η οποία θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 45% των καθαρών κερδών του Ομίλου.

Τα μεγέθη

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, το 2023, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 303,00 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση +21,88% σε σχέση με το 2022.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ, ευρώ, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση 13,90% σε σχέση με το 2022, καθώς έφτασαν στα 1,089 δισ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε 55,77% από 55,92% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης του κόστους μεταφοράς.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 398,10 εκατ. ευρώ από 336,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +18,21%.

Επιπλέον, σημειώνεται πως την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μαζί με τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου, ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 370,41εκατ. ευρώ έναντι 522,48 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Οπως εξηγεί η διοίκηση της Jumbo αυτό συνέβη επειδή η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε, τον Μάιο του 2023, στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος. Συνολικά οι χρηματικές διανομές για το 2023 ανήλθαν σε 2,947 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Μαρτίου 2024 η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου

Σχετικά με το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 17% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα κυρίως λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο όπου ο εορτασμός των Αποκριών φέτος ήταν στις 17 Μαρτίου (26 Φεβρουαρίου πέρυσι). Συνολικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι πωλήσεις του Ομίλου, ήταν αυξημένες κατά +6%.

Η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Μάρτιο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +18% περίπου καθώς φέτος ο Μάρτιος περιελάβανε και τις πωλήσεις που σχετίζονται με τον εορτασμό των Αποκριών. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +4% περίπου σε σχέση με το 2023.

Τέλος, σημειώνεται πως στις 31η Δεκεμβρίου 2023, ο όμιλος Jumbo αριθμούσε 85 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 17 στη Ρουμανία. Eπίσης, διέθετε ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και Ρουμανία. Μέσω συνεργασιών, είχε παρουσία με 36 καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ). Τον Απρίλιο του 2024, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ανακαινισμένο υπερκατάστημα Jumbo στην Καρδίτσα όπου παρέμενε κλειστό λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023. Επίσης, στην πόλη Oradea στη Ρουμανία ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα, το δεύτερο JUMBO στην πόλη.

Μέχρι το τέλος του 2024, αναμένεται να λειτουργήσουν: ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Λευκωσία (Κύπρος), ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Timisoara (Ρουμανία), ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), επαναλειτουργία του καταστήματος στη Λάρισα.



