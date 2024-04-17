Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,60% και 125,43 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά ανάκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,44%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.365,48 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.371,51 μονάδες (+1,05%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 125,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.873.362 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,32%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+2,99%), της Autohellas (+2,65%), της Coca Cola HBC (+2,04%), της ΕΥΔΑΠ (+2,03%) και της Elvalhalcor (+1,91%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,92%) και του ΟΤΕ (-0,50%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 6.787.949 και 6.100.644 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,88 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) +9,38% και Λανακάμ+6,52%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -9,74% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -7,77%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,0500 +0,19%
ALPHA BANK: 1,5355 +1,15%
AEGEAN AIRLINES: 11,4600 +1,24%
VIOHALCO: 5,2800 +1,73%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,5400 +0,52%
ΔΕΗ: 10,9300 +0,18%
COCA COLA HBC:27,9600 +2,04%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4950 αμετάβλητη
ΕΛΠΕ: 8,1250 +0,68%
ELVALHALCOR: 1,8120 +1,91%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,0480 -0,25%
ΕΥΔΑΠ: 5,5400 +2,03%
EUROBANK: 1,8020 -0,11%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,1700 +2,99%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3800 +1,59%
MOTOR OIL: 26,1000 +1,16%
JUMBO: 25,7800 -0,92%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,6200 +0,74%
ΟΛΠ:24,0000 +0,84%
ΟΠΑΠ: 16,0900 αμετάβλητη
ΟΤΕ: 13,9300 -0,50%
AUTOHELLAS:13,1800 +2,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7360 +0,48%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 +0,53%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,4000 +1,16%
