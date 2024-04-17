Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,60% και 125,43 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανάκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,44%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.365,48 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.371,51 μονάδες (+1,05%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 125,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.873.362 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+2,99%), της Autohellas (+2,65%), της Coca Cola HBC (+2,04%), της ΕΥΔΑΠ (+2,03%) και της Elvalhalcor (+1,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,92%) και του ΟΤΕ (-0,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 6.787.949 και 6.100.644 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) +9,38% και Λανακάμ+6,52%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -9,74% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου -7,77%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,0500 +0,19%

ALPHA BANK: 1,5355 +1,15%

AEGEAN AIRLINES: 11,4600 +1,24%

VIOHALCO: 5,2800 +1,73%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,5400 +0,52%

ΔΕΗ: 10,9300 +0,18%

COCA COLA HBC:27,9600 +2,04%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4950 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,1250 +0,68%

ELVALHALCOR: 1,8120 +1,91%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0480 -0,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 +2,03%

EUROBANK: 1,8020 -0,11%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,1700 +2,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3800 +1,59%

MOTOR OIL: 26,1000 +1,16%

JUMBO: 25,7800 -0,92%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,6200 +0,74%

ΟΛΠ:24,0000 +0,84%

ΟΠΑΠ: 16,0900 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 13,9300 -0,50%

AUTOHELLAS:13,1800 +2,65%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7360 +0,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 +0,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,4000 +1,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

