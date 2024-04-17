Κερδοφόρο ήταν το 2023 για τον όμιλο της Lamda Development ο οποίος ανακοίνωσε ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) ύψους 27 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 31 εκατ. ευρώ το 2022.

Επίσης, αυξημένα κατά 69% έναντι του 2022 είναι και τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) τα οποία έφτασαν στα 206 εκατ. ευρώ .

Ειδικότερα και όσον αφορά τους κλάδους δραστηριότητας του ομίλου τα αποτελέσματα για το 2023 έχουν ως εξής:

Εμπορικά Κέντρα: Τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA προ αποτιμήσεων τα οποία έφτασαν στα 81 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18% έναντι του 2022. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, ο συνεχιζόμενος ισχυρός ρυθμός αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022) και

των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022, λόγω της σημαντικής αύξησης της

επισκεψιμότητας).

Μαρίνες: Νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων (στα 29 εκατ. ευρώ με αύξηση 6%) αλλά και νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικών κερδών κέρδη (EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν κατά 5%) κατέγραψαν οι δυο μαρίνες σε λειτουργία. Τα λειτουργικά κέρδη της Μαρίνας Φλοίσβου αυξήθηκαν 5% στα 14 εκατ. ευρώ, ενώ της Μαρίνας Αγ. Κοσμά (Ελληνικό) αυξήθηκαν 11% στα 5 εκατ. Η εν λόγω βελτίωση προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων (μόνιμων) συμβάσεων ελλιμενισμού, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, οι οποίες εξακολουθούν να ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας.

Ελληνικό: Η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της λογιστικής αναγνώρισης εσόδων βάσει εκπλήρωσης σχετικών υποχρεώσεων, είναι ο κύριος παράγοντας επίτευξης σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας το 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021). Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών ανήλθαν σε 65 εκατ. κέρδη έναντι ζημιάς 67 εκατ. το 2022.



Ellinikon Malls – Πρόοδος κατασκευαστικών εργασιών:

The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall): η οικοδομική άδεια εκσκαφών εκδόθηκε τον Ιούλιο 2023 ενώ η οικοδομική άδεια ανέγερσης του Επιχειρηματικού Κέντρου (Commercial Hub), εντός του οποίου θα αναπτυχθεί και το Ellinikon Mall, εκδόθηκε το Νοέμβριο 2023. Ο ανάδοχος για την εργολαβία των εκσκαφών ΑΚΤΩΡ ξεκίνησε τις εκσκαφές και τις πρόδρομες εργασίες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών τον Ιούνιο 2024. Τα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Β’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2027. Riviera Galleria: η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Ιούνιο 2023 ενώ οι κατεδαφίσεις και η μεταφορά και επαναλειτουργία των δικτύων υποδομών που εξυπηρετούν τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτηση για την ανάθεση εργολάβου είναι στο τελικό της στάδιο. Tα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Α’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2026.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Όλες οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου επέδειξαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Τα Εμπορικά Κέντρα κατέγραψαν ένα ακόμα νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας (Retail EBITDA) στα €81εκ, αυξημένη κατά 18% έναντι του 2022. Νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψαν και οι Μαρίνες του Ομίλου. Εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στην ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, από την έναρξη του έργου, έφτασαν τα €641εκ, γεγονός που οφείλεται στη σημαντικότατη ζήτηση για τις οικιστικές αναπτύξεις του έργου. Σημειώνουμε ότι το 2023 υπήρξε η πρώτη κερδοφόρα χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο για το έργο, σε διάστημα μόλις 2,5 χρόνων από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών από τη LAMDA (25.06.2021). Το Ελληνικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα οικιστικά έργα είναι πλέον ορατά από τη Λεωφ. Ποσειδώνος.»

