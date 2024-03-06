Τη σημασία οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ δήμου, επιχειρηματικότητας και κατοίκων τόνισαν στην, πρόσφατη, εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όσο και ο πρόεδρος του συλλόγου, Σταύρος Καφούνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΑ ο κ. Δούκας στον χαιρετισμό του υπογράμμισε:

«Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Πραγματικά πιστεύω ότι έχετε έναν πολύ κρίσιμο ρόλο. Θέλουμε μια πόλη που θα προωθεί το επιχειρείν, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας, με σεβασμό στους κατοίκους. Και για εμάς το πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια και για αυτό περιμένουμε 180 νέους δημοτικούς αστυνομικούς να κυκλοφορήσουν άμεσα στις γειτονιές της πόλης. Προχωράμε γρήγορα με την βελτίωση του φωτισμού σε δρόμους και πλατείες. Γιατί όπου υπάρχει σκοτάδι, εκεί ανθεί η παραβατικότητα. Θα ρίξουμε, επίσης, ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της καθαριότητας αλλά και της στάθμευσης. Από κοινού μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη. Εύχομαι καλή χρονιά! Είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε μαζί».

Από την πλευρά του ο κ. Καφούνης κάνοντας μία ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και του νέου έτους που ξεκινά, σημείωσε:

«Αφήνουμε πίσω μια χρονιά η οποία τελικά είχε γλυκόπικρη γεύση. Ξεκίνησε καλά από άποψη πωλήσεων, έδειξε ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε και να την δούμε να κλείνει με θετικούς ρυθμούς. Τελικά, όσο πηγαίναμε προς το τέλος, δυστυχώς τα νούμερα δεν ήταν αντίστοιχα των πρώτων μηνών της, με το κλείσιμο ιδιαίτερα προβληματικό για τους περισσότερους. Μιλάω για την εμπορική αγορά και την επιχειρηματικότητα της πόλης, η οποία είναι τελικά εκείνη που σέρνει το άρμα της οικονομικής ανάπτυξής της. Πιστεύουμε ότι το 2024 είναι ένα έτος γεμάτο προκλήσεις και παρότι ξεκίνησε δύσκολα, θα βρούμε τον βηματισμό μας και θα πάμε καλά.

Εμείς εστιάζουμε στην αισιόδοξη πλευρά, και πιστεύω ότι σταδιακά θα δούμε τα εισοδήματα, άρα και τη ζήτηση στην αγορά να αυξάνονται. Διαχρονικά είμαστε υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού, με ταυτόχρονη όμως μείωση του μη μισθολογικού κόστους και την ελάφρυνση των βαρών στις επιχειρήσεις που θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τους».

Για τα θέματα που απασχολούν το εμπόριο της Αθήνας, ανέφερε: «Έχουμε πάρα πολλά καθημερινά θέματα να επιλύσουμε, με την ασφάλεια, την ευταξία και προφανώς τη λειτουργία της πόλης η οποία δεν μπορεί να «νεκρώνει» άσκοπα τις μισές μέρες του χρόνου, να αποτελούν προτεραιότητα. H καθαριότητα ως πρώτιστο έργο κάθε δημάρχου πρέπει με την δική μας στήριξη σε κάθε λειτουργική απόφαση που θα συμφωνήσουμε, να βελτιωθεί αισθητά. Επίσης, με καίριες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, οφείλουμε να δώσουμε οριστικές λύσεις στο θέμα των θέσεων στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων, την κίνηση των τουριστικών λεωφορείων και όλων των ζητημάτων που έχουμε κατά καιρούς συζητήσει. Θέλουμε να μας θεωρήσετε αρωγούς σε κάθε προσπάθεια που θα στοχεύει σε παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτιώνουν την καθημερινότητα κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών της πόλης και βέβαια να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την θετική ατζέντα που έχουμε δημιουργήσει με την Δημοτική Αρχή.

Η έρευνα που καταγράφει την επιχειρηματικότητα της πόλη, την οποία υλοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμμετέχει ο δήμος ως χορηγός, αλλά και η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας η οποία προβάλλει την αγορά της πρωτεύουσας σε Έλληνες και ξένους καταναλωτές από το αεροδρόμιο και όλες τις εισόδους της πόλης, είναι δύο μόνο από τα πολλές θετικές δράσεις που οφείλουμε να υλοποιήσουμε και να παραδώσουμε στους δημότες και στις επιχειρήσεις της πόλης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.