Σε αργία από κάθε είδους ιεροπραξία έχει τεθεί ο 68χρονος κληρικός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα απάτης, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο εν λόγω ιερέας και ένας ακόμα άνδρας που έχει καθαιρεθεί από την εκκλησία, εξαπατούσαν πολίτες με πλαστές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες, αποκομίζοντας παράνομο όφελος πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δύο άνδρες προσέγγιζαν τα ανυποψίαστα θύματά τους, τους οποίους κατάφερναν να πείθουν πως σύντομα ο 68χρονος σήμερα ιερέας θα ανελιχθεί στον χώρο της Εκκλησίας και θα μπορούσαν να έχουν οφέλη από την ανέλιξη αυτή.

«Με αφορμή ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης περί εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα που ακολούθησαν εμπλέκεται και Κληρικός, από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, με εντολή του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, έχει αρχίσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους εναντίον του εν θέματι Κληρικού, η προβλεπόμενη από τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και τους Νόμους του Κράτους (ν. 5383/1932 (ΦΕΚ Α' 110): "Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας») ανακριτική και δικαστική διαδικασία"» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται, δε, πως «βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, ο Κληρικός έχει απομακρυνθεί από τον Ιερό Ναό στον οποίον υπηρετούσε, έχει αποστερηθεί της ιδιότητος του εξομολόγου και έχει τεθεί σε αργία από κάθε είδους ιεροπραξία».

Πηγή: skai.gr

