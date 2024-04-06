Συνολικά 86.300.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 73.330 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 28.600.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 28 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

- 19 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 10 εκατ. ευρώ σε 1.200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.