Συνολικά 86.300.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 73.330 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 28.600.000 ευρώ σε 1.130 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 28 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 19 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 10 εκατ. ευρώ σε 1.200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
