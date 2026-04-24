Δολοφονία στον Ασύρματο: Έρευνες της Ασφάλειας στο σπίτι του δράστη για τον εντοπισμό του μαχαιριού

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο φερόμενος ως δράστης του φονικού στον Ασύρματο Αγίου Δημητρίου. Στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το τι τον οδήγησε να προβεί στην αποτρόπαια πράξη φέρεται να είπε «μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω» και «δεν θα το έκανα».

Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα κλιμάκιο της Ασφάλειας έχει μεταβεί στο σπίτι του και πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του μαχαιριού που χρησιμοποιήσε για να σκοτώσει τον 27χρονο.

Κίνητρο για τη δολοφονία του γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, που βρέθηκε νεκρός προχθές το βράδυ στον Ασύρματο Αγίου Δημητρίου ήταν η ερωτική αντιζηλία. Μαζί με τον 20χρονο έχουν συλληφθεί ένας 18χρονος που τον συνόδευε στο ραντεβού του με τον 27χρονο, καθώς και δύο κοπέλες. Τα τρία άτομα έχουν συλληφθεί για υπόθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 20χρονος, που είναι ο νυν σύντροφος κοπέλας, έκλεισε ραντεβού θανάτου με το θύμα που είχε σχέση με την ίδια κοπέλα στο παρελθόν.

Όταν ο 27χρονος έφτασε στο ραντεβού, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και να μαχαίρωσε το θύμα στην καρδιά.

Ο 18χρονος που τον συνόδευε δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να σταματήσει το φονικό.

Αυτό που σοκάρει και φέρνει στο φως το skai.gr είναι πως οι δύο νεαροί -ο 20χρονος και ο 18χρονος- αμέσως μετά τη δολοφονία έφυγαν με όχημα, συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους σε δωμάτιο διαμερίσματος, σαν να να μην συμβαίνει τίποτα.

Όλοι μαζί αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί στον στρατιωτικό εισαγγελέα, διότι ο δράστης είναι ναύτης, και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Ο 20χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Αιτία για το φόνικο φαίνεται πως είναι το γεγονός ότι το θύμα δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την κοπέλα.

Κατά πληροφορίες, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του φερόμενου ως δράστη μέσω του 18χρονου, ο οποίος δεν είχε άμεση εμπλοκή με το έγκλημα και ταράχτηκε από την κατάληξη της υπόθεσης.

Ο 20χρονος έλαβε ειδοποίηση να προσέλθει στην αστυνομία για να απαντήσει σε ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών.

Πηγή: skai.gr

