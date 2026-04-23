Προσήχθη ύποπτος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης και το θύμα είχαν προσωπικές διαφορές για μία κοπέλα - Ο φερόμενος ως δράστης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό

Άγιος Δημήτριος

Στην προσαγωγή ενός 20χρονου για την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ η αστυνομία.

Το θύμα, ο οποίος είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, φέρεται να είχε ραντεβού με τον δράστη για να λύσουν τις προσωπικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ο 27χρονος, είχε δεσμό κατά το παρελθόν με την κοπέλα του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό.

«Έλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα» φερεται να είπε ο 20χρονος στον 27χρονο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και τότε ο 20χρόνος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να δοθεί άπλετο φως στην τραγική αυτή υπόθεση.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
