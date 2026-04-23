Στην προσαγωγή ενός 20χρονου για την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ η αστυνομία.
Το θύμα, ο οποίος είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, φέρεται να είχε ραντεβού με τον δράστη για να λύσουν τις προσωπικές διαφορές τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, ο 27χρονος, είχε δεσμό κατά το παρελθόν με την κοπέλα του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό.
«Έλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα» φερεται να είπε ο 20χρονος στον 27χρονο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και τότε ο 20χρόνος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο στήθος.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να δοθεί άπλετο φως στην τραγική αυτή υπόθεση.
