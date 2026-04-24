Η ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως ήταν το κίνητρο της δολοφονίας τους 27χρονου γιου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., που βρέθηκε νεκρός προχθές το βράδυ στον Ασύρματο Αγίου Δημητρίου. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης, και άλλα τρία άτομα για υπόθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 20χρονος, που είναι ο νυν σύντροφος κοπέλας, έκλεισε ραντεβού θανάτου με το θύμα που είχε σχέση με την ίδια κοπέλα στο παρελθόν.

Όταν ο 27χρονος έφτασε στο ραντεβού, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και να μαχαίρωσε τον 27χρονο στη καρδιά.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, μαζί με τον 20χρονο βρισκόταν και ένας 18χρονος, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να σταματήσει το φονικό.

Αυτό που σοκάρει και φέρνει στο «φως» το skai.gr, είναι πως οι δύο νεαροί -20χρονος και 18χρονος- αμέσως μετά την δολοφονία έφυγαν με όχημα, συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους σε δωμάτιο διαμερίσματος, σαν να να μην συμβαίνει τίποτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη όλων. Τόσο ο 18χρονος όσο και οι δύο κοπέλες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί σήμερα το πρωί στον στρατιωτικό εισαγγελέα, διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Ο 20χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Αιτία για το φόνικο φαίνεται πως είναι το γεγονός ότι το θύμα δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την κοπέλα.

Κατά άλλες πληροφορίες, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του φερόμενου ως δράστη μέσω του 18χρονου, ο οποίος δεν είχε άμεση εμπλοκή με το έγκλημα και ταράχτηκε από την κατάληξη της υπόθεσης.

Ο 20χρονος έλαβε ειδοποίηση να προσέλθει στην αστυνομία για να απαντήσει σε ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών.

Πηγή: skai.gr

