Στις 12 βγήκαν από τη ΓΑΔΑ ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της φονικής επίθεσης με θύμα τον 27χρονο στον Αγιο Δημήτριο, και τρεις ακόμη συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο φερόμενος ως δράστης μαζί με έναν 21χρονο και δύο 20χρονες κοπέλες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αφού παρέμειναν για περισσότερες από 12 ώρες στη ΓΑΔΑ και έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία θα χωριστεί και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου και θα τους ασκηθούν διώξεις.

Πηγή: skai.gr

