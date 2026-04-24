Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η έξοδος του φερόμενου δράστη και των 3 ακόμη συλληφθέντων από τη ΓΑΔΑ

Ο 20χρονος δράστης μαχαίρωσε τον 27χρονο γιου του ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας στην καρδιά για λόγους ερωτικής αντιζηλίας το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Στις 12 βγήκαν από τη ΓΑΔΑ ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της φονικής επίθεσης με θύμα τον 27χρονο στον Αγιο Δημήτριο, και τρεις ακόμη συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο φερόμενος ως δράστης μαζί με έναν 21χρονο και δύο 20χρονες κοπέλες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αφού παρέμειναν για περισσότερες από 12 ώρες στη ΓΑΔΑ και έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία θα χωριστεί και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου και θα τους ασκηθούν διώξεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία Άγιος Δημήτριος ΓΑΔΑ
