Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού εχτές το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr ο φερόμενος δράστης που, για τα μάτια μιας κοπέλας, έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου νεαρού στο πάρκο ασύρματου κλείνοντας το ραντεβού θανάτου στο θύμα, δεν ήταν μόνος αλλά με έναν φίλο του 18 ετών.

Οταν το θύμα πήγε στο ραντεβού υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και να μαχαίρωσε τον 27χρονο στη καρδιά.

Σύμφωνα αστυνομικές πηγές, ο 18χρονος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και να σταματήσει το φονικό.

Αυτό που σοκάρει και φέρνει στο «φως» το skai.gr, είναι πως οι δύο νεαροί -20χρονος και 18χρονος- αμέσως μετά την δολοφονία έφυγαν με όχημα, συναντήθηκαν με τις συντρόφους τους σε δωμάτιο διαμερίσματος, σαν να να μην συμβαίνει τίποτα .

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη όλων. Τόσο ο 18χρονος όσο και οι δύο κοπέλες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης είναι ναύτης και για τον λόγο αυτό θα χωριστεί η δικογραφία. Μάλιστα, έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Πηγή: skai.gr

