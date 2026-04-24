Για το σεισμό μεγέθους 5,7 ρίχτερ που σημειώθηκε νοτιοδυτικά του Λασιθίου το πρωί της Παρασκευής μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία» τόνισε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει ήδη από τις 14 του μήνα, με διαδοχικές δονήσεις που κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες, γεγονός που είχε θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή.

«Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπορεί να έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός. Δεν ήμασταν σίγουροι για το μέγεθος, αλλά υπήρχε ένα “alert” για τη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν ισχυρό αλλά όχι ασυνήθιστο σεισμό για το ελληνικό τόξο, δηλαδή τη ζώνη νότια της Κρήτης, όπου καταγράφεται συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα μικρότερες δονήσεις, με μεγέθη από 2,9 έως 3,8 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας. Ο κ. Καραστάθης εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ισχυρότεροι μετασεισμοί.

«Θεωρώ ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιον ισχυρότερο μετασεισμό της τάξης των 4,5 έως 4,7 Ρίχτερ. Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά.

Καθησυχαστικός παράγοντας η απόσταση από τις ακτές

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην απόσταση του επίκεντρου από την ξηρά, η οποία εκτιμάται περίπου στα 25 χιλιόμετρα από τις ακτές.

Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων: «Αν ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στη χέρσο, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι συνέπειες θα ήταν τελείως διαφορετικές».

Απαντώντας στο αν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εμφανίστηκε συγκρατημένα καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι τέτοια μεγέθη είναι συνηθισμένα για την περιοχή.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ να είναι ο κύριος, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από την πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Στις 08:28 σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε απόσταση 408 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 21 χλμ. νότια του Γούδουρα Λασιθίου.

Πηγή: skai.gr

