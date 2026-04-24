Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής: στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίων συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφ. Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Λεωφ. Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.
Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών, στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Ιπποδαμείας και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανά τμήματα.
