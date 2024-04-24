Ολοκληρώθηκε η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εγκληματικές πράξεις με αθλητικό υπόβαθρο, μεταξύ των οποίων και η επίθεση σε βάρος αστυνομικών της Υ.Α.Τ. στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο Ρέντη, με αποτέλεσμα το θάνατο του Αρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη.

Η επιχείρηση «ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ»: Συνολικά 67 συλλήψεις - 160 τα μέλη

Για τον τερματισμό της δράσης τους οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν-63- μέλη της οργάνωσης, που συνολικά απαρτίζεται από -160- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, έκρηξη, ληστεία, εκβίαση, εμπρησμό, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, τις φωτοβολίδες, τα βεγγαλικά, τα όπλα σε συνδυασμό με τη νομοθεσία περί αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν επιπλέον -4- άτομα που κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών , περί όπλων και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Τουλάχιστον από το 2019, προέβαιναν σε εγκληματικές πράξεις με αθλητικό υπόβαθρο

Η έρευνα, που διεξήχθη υπό άκρα μυστικότητα τους τελευταίους -4- μήνες, ξεκίνησε αμέσως μετά την επίθεση στου Ρέντη και από την εξέλιξή της διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν αποτελούσε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά προέκυψε ότι διαπράχθηκε από οπαδούς ομάδας, οι οποίοι τουλάχιστον από το 2019 είχαν συγκροτήσει επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων και πλημμελημάτων σε βάρος αστυνομικών και αντίπαλων οπαδών.

Το συμπέρασμα αυτό ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς και σε βάθος έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν προανακριτικά στοιχεία και δεδομένα, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δικονομικά μέσα ενώ καίριο ρόλο διαδραμάτισε και η συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που κλήθηκε να εξετάσει και να διενεργήσει συγκριτικές εξετάσεις σε πλήθος πειστηρίων και ευρημάτων.

Οι ρόλοι - 8 τα άτομα που είχαν ηγετικό ρόλο - Οι μεγάλοι και οι «μικροί»

Στο πλαίσιο αυτό, καταδείχθηκε επακριβώς ο ρόλος ενός εκάστου και ο τρόπος που λειτουργούσαν στις εγκληματικές επιθέσεις για τις οποίες κατηγορούνται.

Ειδικότερα, τον στενό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσαν -8- άτομα τα οποία είχαν και ηγετικό ρόλο χαρακτηριζόμενοι μάλιστα ως «μεγάλοι», αφού είχαν την καθολική και αδιαμφισβήτητη αποδοχή και υπακοή των κατώτερων μελών, ηλικίας 16 έως 24 ετών, που αποκαλούνταν «μικροί» και αποτελούσαν τη δύναμη κρούσης κατά την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Πώς δρούσαν και που

Για την στρατολόγηση των «μικρών» στην οργάνωση, τα ηγετικά μέλη τους παρείχαν δωρεάν είσοδο στο γήπεδο ενώ τους έδιναν και φιλοδωρήματα. Γίνονταν μέλος της οργάνωσης, μόνο αν είχαν συμμετάσχει τουλάχιστον σε μία αξιόποινη πράξη. Μάλιστα, ήταν τέτοια η επιθυμία τους να ανέβουν στην υπόληψη των «μεγάλων», που ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι και πάντα πρόθυμοι να συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά αστυνομικών ή αντίπαλων οπαδών.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίζεται κυρίως στην Αττική και κατά περίπτωση σε περιοχές της επαρχίας όπως στον Βόλο και στα Ιωάννινα, τελώντας εγκλήματα με αθλητικό υπόβαθρο ή με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Τα κίνητρά των μελών της είναι κυρίως οπαδικά, ως έκφραση δυσαρέσκειας για μη ευνοϊκά αποτελέσματα αγώνων ή ως μέσο εκφοβισμού και επίδειξης δύναμης απέναντι σε οπαδούς άλλων ομάδων ή αστυνομικών που λαμβάνουν μέτρα τάξης στους αγώνες. Μάλιστα, ηγετικά μέλη απολάμβαναν ειδικής μεταχείρισης καθώς κατέχοντας διαπιστεύσεις ως S.L.O. κινούνταν ελεύθερα σε όλους τους χώρους του γηπέδου, οργανώνοντας με φωνές και χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών του «μικρούς» ώστε να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για πρόκληση επεισοδίων και επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις.

Ωστόσο, προέκυψαν και οικονομικά οφέλη για ορισμένα από τα μέλη της οργάνωσης συνδεόμενα με τη δράση τους. Τα μέλη αυτά, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο στα υπόλοιπα, λάμβαναν προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο, τις οποίες στη συνέχεια είτε μοίραζαν δωρεάν με σκοπό τη στρατολόγηση νέων μελών ή τις πουλούσαν έξω από τα γήπεδα της ομάδας που υποστήριζαν σε τιμή ανώτερη της αναγραφόμενης. Με τον τρόπο αυτό έλεγχαν την είσοδο ατόμων σε θύρες «απενεργοποιώντας» τη δυνατότητα αυτή από το ευρύ κοινό ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνταν εμμέσως από αυτούς που τους παρείχαν εισιτήρια και προσκλήσεις. Επίσης, απαιτούσαν και λάμβαναν από τις καντίνες που λειτουργούν περιμετρικά των γηπέδων χρηματικά ποσά 20 ή 50 ευρώ, ενώ σε περίπτωση άρνησης καταβολής του αντίστοιχου κομίστρου, προέβαιναν σε φθορές.

Τέλος, ανέκυψε ότι, κάποια από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνδέονται με εργασιακές σχέσεις τόσο με την ομάδα όσο και με άλλο Φορέα, όπου εργάζονταν χωρίς να πηγαίνουν στην εργασία τους, παρά μόνο μετά το περιστατικό στου Ρέντη οπότε και ζητήθηκε πλέον να πηγαίνουν κανονικά για εργασία αλλιώς να αιτούνται άδεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηγετικού μέλους που εργαζόταν σε αθλητικό σωματείο της ομάδας που υποστηρίζει, όμως η σχέση εργασίας με αυτό διακόπηκε την ημέρα που έλαβαν χώρα τα επεισόδια στου Ρέντη.

Μάλιστα είναι αξιοσημείωτη η αφοσίωση που είχαν ανάμεσα τους, καθώς όταν απειλούνταν η ηγεσία της εγκληματικής ομάδας, από έτερους ανταγωνιστές τους, επιτίθονταν σε αυτούς με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Πώς έδρασαν στον Ρέντη και σε άλλα 14 περιστατικά

Η επίθεση σε βάρος αστυνομικών την 7η Δεκεμβρίου 2023 στου Ρέντη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αστυνομικού Γεώργιου Λυγγερίδη - Οι εντολές, η μεταφορά «πολεμοφοδίων» στο γήπεδο και η εκτέλεση του σχεδίου

Ο σχεδιασμός και η επιλογή των στόχων της εγκληματικής οργάνωσης γινόταν αποκλειστικά από τα -8- ηγετικά στελέχη, τα οποία διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο και κατά το εκτελεστικό στάδιο, με φυσική και καθοδηγητική παρουσία σε όλες σχεδόν τις έκνομες ενέργειές τους. Τα νεότερα μέλη δεν προχωρούσαν σε καμία πράξη χωρίς την εντολή ή την έγκριση των «μεγάλων», όπως διαφάνηκε και από την επίθεση σε βάρος αστυνομικών την 7η Δεκεμβρίου 2023 στου Ρέντη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αστυνομικού Γεώργιου Λυγγερίδη.

Στην περίπτωση αυτή διακριβώθηκε η εμπλοκή -141- μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έδρασαν με συγκεκριμένο σχέδιο, από το προπαρασκευαστικό στάδιο μέσω της προμήθειας, κατασκευής και μεταφοράς «πολεμοφοδίων» στο γήπεδο έως και την εκτέλεση αυτού, με συγκεκριμένες εντολές από ηγετικά μέλη αλλά ακόμα και επιτόπου αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, με εντολή του 40χρονου αδιαφιλονίκητου ηγέτη της οργάνωσης και αρχηγού συγκεκριμένης θύρας.

Πιο αναλυτικά, απογευματινές ώρες στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, 34 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και -2- αρχηγικά συγκεντρώθηκαν έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου όπου παρέμειναν για μία ώρα φορτώνοντας αυτοκίνητα με ναυτικές φωτοβολίδες, φωτοβολίδες χειρός και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν εκεί ήταν και ο μετέπειτα συλληφθείς ανήλικος της ανθρωποκτονίας, ο οποίος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και ακόμη ένα άτομο, μετά από σχετική εντολή, μετέβησαν σε βενζινάδικο για προμήθεια βενζίνης. Το ίδιο έπραξε αυτοβούλως ακόμη ένα άτομο, ενώ συνολικά εφοδιάστηκαν με -10- μπουκάλια βενζίνη του μισού λίτρου.

Στη συνέχεια, αρχηγικό μέλος παρέδωσε σε -10- μέλη περί τους -10- δυναμίτες προκειμένου να κατασκευάσουν Αυτοσχέδιους Εκρηκτικούς Μηχανισμούς, ενέργεια την οποία συνέχισαν και μετά την άφιξή τους στο γήπεδο όπου θα διεξάγονταν ο αγώνας, ενώ στην κατοχή τους είχαν και ναυτικές φωτοβολίδες.

Μάλιστα κάποια μέλη για τη μετάβασή τους στο γήπεδο χρησιμοποίησαν ενοικιαζόμενα οχήματα, ώστε να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Αρχικά το σχέδιο ήταν η επίθεση σε βάρος των αστυνομικών να γίνει στο τέλος του αγώνα, όμως αυτό άλλαξε με παρέμβαση του 40χρονου ηγέτη της οργάνωσης, οπότε έλαβε χώρα με την ολοκλήρωση του πρώτου σετ και αφού είχε εντοπιστεί ο στόχος τους και δοθεί το σχετικό σύνθημα.

Κάθε μέλος της οργάνωσης που συμμετείχε στις σφοδρές επιθέσεις, γνώριζε πολύ καλά το σχέδιο, ενώ εκείνη την ημέρα είχαν φροντίσει να μην φέρουν περιβολή ανάλογη με τα χρώματα της ομάδας που υποστηρίζουν, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία φορούσε μαύρα ρούχα και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες τύπου full face και half face καθώς και μάσκες μίας χρήσης.

Η εντολή δόθηκε από τα δύο ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι βάδιζαν μπροστά από τους υπόλοιπους με κατεύθυνση προς την διμοιρία, οι αστυνομικοί της οποίας δέχθηκαν βάναυση επίθεση με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα θάνατο του Αρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη και τον τραυματισμό ακόμη ενός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να απωθήσουν τα άτομα, η πλειοψηφία των οποίων εισήλθε στο γήπεδο όπου έκαψαν μέρος του ρουχισμού τους στις τουαλέτες του γηπέδου ενώ κάποιοι εξ αυτών, απέρριψαν εξωτερικά του γηπέδου, μέρος του ρουχισμού τους ή άλλαξαν τα ρούχα τους με άλλους δράστες οπαδούς, ώστε να δυσχεράνουν όσο το δυνατόν το έργο των αστυνομικών και να καταστεί αδύνατη η πιθανή ταυτοποίησή τους.

Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους σε -14- ακόμη εγκληματικές πράξεις με αθλητικό υπόβαθρο

Από τη συνολική προανάκριση διακριβώθηκε η –κατά περίπτωση- συμμετοχή των ηγετικών και των λοιπών μελών σε επιθέσεις είτε σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων είτε σε βάρος αντίπαλων οπαδών σε ακόμη -14- περιπτώσεις:

Την 18-02-2019, σε περιοχή της Αττικής, -4- μέλη της οργάνωσης επιτέθηκαν σε γυναίκα-οπαδό άλλης ομάδας, χτυπώντας τη με μαχαίρι με σκοπό να τη ληστέψουν.

Την 02-12-2021, σε περιοχή της Αττικής, μέλος της οργάνωσης από κοινού με τρία ακόμα άτομα, κινούμενοι με όχημα, ακινητοποίησαν και μαχαίρωσαν διανομέα φαγητού, που έφερε σκούφο άλλης ομάδας, τον οποίον αφαίρεσαν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και ενώ εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, ο δράστης, από κοινού με έτερο μέλος, επιχείρησαν να χρηματίσουν το θύμα ώστε να μην αποκαλύψει στοιχεία στις αστυνομικές Αρχές.

Την 12-12-2021,έξωθεν ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Αττική, πριν την έναρξη αγώνα, άτομα επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, ενώ ηγετικό μέλος της οργάνωσης εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα η οποία κατέληξε σε ασπίδα αστυνομικού. Επίσης, απείλησε αστυνομικούς δείχνοντάς τους μαχαίρι που έφερε, ενώ έτερο μέλος έρριψε πέτρες εναντίον τους.

Την 13-12-2021, 70 περίπου άτομα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών με πέτρες, μπουκάλια βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Όπως προέκυψε, η επίθεση οργανώθηκε από -2- ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Την 06-10-2022, πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην Αττική, σε σταθμό ΗΣΑΠ πλησίον του γηπέδου, -50- άτομα, επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων με πέτρες, μάρμαρα, σιδερένια κιγκλιδώματα, μπουκάλια, φωτοβολίδες ευθείας βολής κ.α.. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα, άτομα εξέρχονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το γήπεδο και συνέχιζαν τις επιθέσεις κατά των αστυνομικών. Παράλληλα, εντός του γηπέδου, αστυνομικοί απώθησαν έτερα άτομα που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τους φιλοξενούμενους οπαδούς, πλην όμως δέχθηκαν σφοδρή επίθεση. Συνολικά τραυματίστηκαν -6- αστυνομικοί. Όπως προέκυψε, στις επιθέσεις συμμετείχαν -9- μέλη της οργάνωσης.

Την 05-12-2022, πριν την έναρξη αγώνα καλαθοσφαίρισης στην Αττική, -250- άτομα σε δρόμο πλησίον του γηπέδου, επιτέθηκαν με αντικείμενα, πέτρες και φωτοβολίδες ευθείας βολής κατά αστυνομικών. Από τις έρευνες προέκυψε η συμμετοχή -2- μελών της οργάνωσης.

Την 21-12-2022, πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα στα Ιωάννινα, -5- άτομα αφαίρεσαν πανό της γηπεδούχου ομάδας από την κερκίδα και το έκαψαν. Παράλληλα, έτερα άτομα έσπαγαν καθίσματα και τα πετούσαν σε αστυνομικές δυνάμεις. Ταυτοποιήθηκαν -3- μέλη της οργάνωσης για τις εν λόγω επιθέσεις.

Την 29-01-2023, πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα στην Αττική, και ενώ οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας κατευθύνονταν με λεωφορεία προς το γήπεδο, -50- άτομα επιτέθηκαν με φωτοβολίδες και πέτρες, προκαλώντας φθορές στα λεωφορεία. Όπως προέκυψε, -11- μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στην επίθεση. Παράλληλα, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισήλθαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν σε οπαδούς της άλλης ομάδας με φωτοβολίδες ευθείας βολής και κροτίδες. Αστυνομικοί που επιχείρησαν να τους απομακρύνουν δέχθηκαν ομοίως επιθέσεις, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό ρουχισμό και κράνος από φωτοβολίδα ευθείας βολής. Από τις έρευνες προέκυψε η συμμετοχή -2- μελών της οργάνωσης.

Την 23-04-2023, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στην Αττική, οπαδοί επιτέθηκαν με αντικείμενα σε βάρος της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας. Αστυνομικοί που επιχείρησαν να διαφυλάξουν την τάξη, δέχθηκαν σφοδρή επίθεση από περίπου -250- άτομα με καθίσματα, σιδερένια κοντάρια, φωτοβολίδες ευθείας βολής κ.α.. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό ενώ τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί. Από τις έρευνες προέκυψε η συμμετοχή -7- μελών της οργάνωσης.

Την 26-04-2023, πριν την έναρξη αγώνα καλαθοσφαίρισης, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην Αττική, -5- άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κοντάρια πραγματοποίησαν μοτοπορεία με τελικό προορισμό το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτής, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντόπισαν -2- άτομα που έφεραν κασκόλ με διακριτικά άλλης ομάδας και τους χτύπησαν. Στη συνέχεια της πορείας τους, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με φωτοβολίδα ευθείας βολής. Από τις έρευνες ταυτοποιήθηκαν -2- μέλη της οργάνωσης.

Την 06-07-2023, -60- άτομα που ανήκουν σε σύνδεσμο ομάδας, κινούμενοι από περιοχή της Δυτικής Αττικής με 12 Ι.Χ. και -5- μοτοσυκλέτες, μετέβησαν σε περιοχή των Βορείων Προαστίων, επιχειρώντας να κανονίσουν «ραντεβού» με οπαδούς άλλης ομάδας, χωρίς να το καταφέρουν. Στη συνέχεια, έγιναν αντιληπτοί από -8- οπαδούς άλλης ομάδας οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος έπληξε τον έναν εξ αυτόν με μαχαίρι. Ταυτοποιήθηκαν -6- μέλη της οργάνωσης.

Την 24-08-2023, πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην Αττική, περίπου -250- άτομα, έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών που εκτελούσαν μέτρα τάξης, με πέτρες, φωτοβολίδες ευθείας βολής, κροτίδες και μπουκάλια, ενώ έβαλαν φωτιά σε κάδους και τους τοποθέτησαν ως οδοφράγματα. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν -3- αστυνομικοί. Όπως προέκυψε, -8- μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στην επίθεση.

Την 25-09-2023, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, -22- άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσέγγισαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρίσκονταν οπαδοί άλλης ομάδας. Αφού εισήλθαν, με την απειλή βίας αφαίρεσαν μπλούζες και πανό και διέφυγαν, ενώ στη θέα αστυνομικών απέρριψαν μία μπλούζα, η οποία κατασχέθηκε. Από τις έρευνες προέκυψε η εμπλοκή -5- μελών της οργάνωσης.

Την 03-12-2023, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στον Βόλο, έπειτα από απόφαση διαιτητών που δυσαρέστησε τη φιλοξενούμενη ομάδα, -20- άτομα εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν με μπουκάλια, καρέκλες και άλλα αντικείμενα σε βάρος αστυνομικών. Από τις έρευνες ταυτοποιήθηκαν -6- μέλη της οργάνωσης.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν -4- άτομα, καθώς στην κατοχή τους και από έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν -κατά περίπτωση- ναρκωτικά (κάνναβη και κοκαΐνη) καθώς και κροτίδες και μαχαίρι.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν –μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πιστόλια,

πιστόλι-στυλό,

αεροβόλα πιστόλια,

-97- φυσίγγια

φυσιγγιοθήκη,

απομίμηση πυροβόλου όπλου,

απομίμηση υποπολυβόλου κρότου,

κροτίδες,

μαχαίρι,

-1- κιλό και -210- γραμμάρια κάνναβης,

-690- γραμμάρια κοκαΐνης και

πλήθος πειστηρίων (ρουχισμός, φωτοβολίδες, συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων, υπολείμματα εκρηκτικών μηχανισμών κ.α.).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

