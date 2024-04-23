Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν οι διάλογοι οπαδών μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Λυγγεριδη στου Ρέντη που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Skai.gr και όπως λένε αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αποδεικνύουν πως σκοπός τους ήταν να σκοτώσουν Αστυνομικό.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το θάνατο του αστυνομικού:

- Και ευθεία βολή ε; Μπαμ.

- Ναι. Και όποιον πάρει ο χάρος

- Τα πήγανε δέκα άτομα εκεί τα άδειασαν όλα. Εδώ ρε μαλ... είχανε σαράντα δυναμίτες ΑΚ. Δεν ήταν μόνο ναυτικές ήταν πολλά τα πράγματα εκείνη την ημέρα. Ξέρεις τι είναι να φας σαράντα δυναμίτες τώρα;

- Πήγανε για θάνατο δηλαδή; Πήγαν να σκοτώσουν;

- Ναι πήγαν να γαμ.... τα ματ και ήταν λίγα τα ματ.

Μάλιστα μετά την «επίτευξη του στόχου τους, ανάρτησαν σε εφαρμογή στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία που καταδεικνύει την ικανοποίηση τους για το αίσιο για αυτούς αποτέλεσμα.





