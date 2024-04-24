Καταβάλλεται σήμερα, Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η εφάπαξ παροχή των 300 ευρώ σε επιπλέον 3.196 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που κατήρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους.

Συνολικά, έως τώρα, η παροχή έχει καταβληθεί σε 100.186 δικαιούχους.

Το «μπόνους» στοχεύει στην ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, βάσει του οποίου θα κατευθυνθούν σε δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και εύρεσης εργασίας.

Δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή 29.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο και, παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση του gov.gr.

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή κατάστασή τους.

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης), καθώς και, μέσω διασταύρωσης, με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ και ΗΔΙΚΑ).

Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από πέντε έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε διά ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της dypa.

