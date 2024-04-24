Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ρατσιστική επίθεση κατά μετανάστη διανομέα τη Δευτέρα το βράδυ καταγγέλλει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή.

Σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ενώ ο διανομέας εργαζόταν.

Ο δράστης τον προσπέρασε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε κόβοντάς του τον δρόμο και με σβηστά φώτα.

Όταν ο διανομέας του φώναξε «άναψε τα φώτα σου» τότε αυτός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και του επιτέθηκε με μπουνιές φωνάζοντας «Έλα Πακιστανέ, εδώ να ανάψω τα φώτα μου; Γ**ώ το Πακιστάν»’ και άλλες ύβρεις.

Ταυτόχρονα όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΚΕΕΡΦΑ, τον χτυπούσε με γροθιές.

Η παρέμβαση περαστικών εμπόδισε τα χειρότερα, καθώς παρευρισκόμενοι παρατήρησαν ότι είχε επάνω του μαχαίρι ενώ κάλεσαν την αστυνομία, αλλά ο δράστης είχε γίνει καπνός.

Αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο τα στοιχεία του αυτοκινήτου του δράστη καθώς και βίντεο της επίθεσης.

Ο διανομέας κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Αστυνομίας.

