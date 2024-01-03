Αναστάτωση επικρατεί στο Δίστρατο από δύο διαρρήξεις που έγιναν. Εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για το ίδιο άτομα ή άτομα που έδρασαν στη μία περίπτωση «χτυπώντας» σπίτι του χωριού και στη δεύτερη ιχθυοτροφείο που λειτουργεί.

Στη δεύτερη μάλιστα αφού αφαίρεσαν ψάρια από τις δεξαμενές χρησιμοποίησαν τους βοηθητικούς χώρους της μονάδας για να τα ψήσουν και στη συνέχεια να φάνε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων οι κλοπές συνεχίστηκαν τις τελευταίες ώρες στο κοντινό χωριό της Σμίξης Γρεβενών.

Οι κάτοικοι του Δίστρατου φοβούνται ότι οι άγνωστοι που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή θα επιστρέψουν για να συνεχίσουν τις κλοπές και απευθύνουν έκκληση στην αστυνομία να περιπολεί στο χωριό και ειδικά κατά τις βραδινές ώρες.

