Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θύμα διάρρηξης έπεσε γνωστός δικηγορος στη Δροσιά όταν δράστες εισέβαλαν στη μεζονέτα που διαμένει με την οικογένεια του και έκλεψαν χρήματα, ρολόγια, κοσμήματα ενω φεύγοντας πήραν και το πολυτελές αυτοκινήτου μάρκας Porsche.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο χρόνος που έγινε η διάρρηξη δεν έχει προσδιοριστεί καθώς ο δικηγόρος με την οικογένεια του έλειπαν εκτός Αθηνών.

Ωστόσο, προσδιορίζεται πως οι δράστες εισέβαλαν εχτές Τρίτη κάποια στιγμή από τις 8:00 - 20:30.

Σύμφωνα με την κατάθεση του δικηγόρου το χρηματικό ποσο που του έκλεψαν ήταν 28.000 ευρώ ενώ το πολυτελές αυτοκίνητο το είχε παρκάρει έξω από την μεζονέτα και τα κλειδιά εντός της οικίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.