ΕΑΒ: Σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή σύγχρονης υποδομής διαστημικού υλικού και δορυφόρων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία για το σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία μιας σύγχρονης υποδομής, εντός των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ, στο Σχηματάρι, για συναρμολόγηση, ενσωμάτωση και δοκιμή (AIT) διαστημικού υλικού και δορυφόρων.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΑΒ η έναρξη του έργου HAITF (Hellenic Assembly, Integration and Testing Facility) πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου.

Η υποδομή HAITF θα μπορεί να φιλοξενήσει διαστημικό υλικό και μικρούς δορυφόρους για να υποστηρίξει τη διαδικασία συναρμολόγησης και ενσωμάτωσης των δορυφορικών υποσυστημάτων στο διαστημικό σκάφος, καθώς και τη διεξαγωγή λειτουργικών και περιβαλλοντικών δοκιμών.

Η διαδικασία συναρμολόγησης και ενσωμάτωσης είναι το τελευταίο στάδιο κατασκευής ενός δορυφορικού συστήματος, που συνήθως περιλαμβάνει τη φυσική και ηλεκτρική σύνδεση των δορυφορικών υποσυστημάτων στο διαστημικό σκάφος.

Οι λειτουργικές δοκιμές επαληθεύουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των δορυφορικών υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας του πλήρους συστήματος: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις περιβαλλοντικές δοκιμές.

Οι περιβαλλοντικές δοκιμές προσομοιώνουν τις διαστημικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ξεκινώντας από την εκτόξευση του δορυφόρου μέχρι την τοποθέτηση αυτού σε τροχιά. Οι δοκιμές αυτές εγγυώνται ότι οι δορυφόροι θα είναι ζωντανοί στο Διάστημα, θα έχουν αξιόπιστη λειτουργία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και επίσης εγγυώνται την επιτυχία της δορυφορικής αποστολής. Για τις δοκιμές αυτές απαιτούνται κατάλληλες εγκαταστάσεις (π.χ. σύστημα δοκιμών κραδασμών ή θάλαμος θερμικού κενού) και εξοπλισμός.

Το έργο HAITF έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τριών ετών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) και υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), που ενεργεί για λογαριασμό του ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το ελληνικό Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα.

Το έργο HAITF αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ΕΑΒ να επεκτείνει τον κύκλο εργασιών της στο πεδίο των διαστημικών εφαρμογών, να αποκτήσει τεχνογνωσία στην κατασκευή και δοκιμή δορυφορικών συστημάτων, καθώς και να δημιουργήσει νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

