Δήμος Αθηναίων: Το πάρκο Δρακόπουλου παραδίδεται στη γειτονιά αναβαθμισμένο, ασφαλές και φωτεινό - Φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε η ολική ανάπλαση στο πάρκο Δρακόπουλου, που περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες ενίσχυσης πρασίνου, αναβάθμιση των υποδομών του πάρκου, αλλά και τη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης και ασφαλούς παιδικής χαράς, ενώ προηγουμένως είχε επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Ερυθρού Σταυρού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο πάρκο Δρακόπουλου δημιουργήθηκε ένας καταπράσινος ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος 4,5 στρεμμάτων χωρίς ίχνος τσιμέντου, στην καρδιά μιας εξαιρετικά πυκνοδομημένης γειτονιάς. Συνολικά σε 4.402 τετραγωνικά μέτρα φυτεύτηκαν 7.603 νέα φυτά εκ των οποίων 1.145 πολυετή ποώδη φυτά, 5.200 θάμνοι, 1.250 καλλωπιστικά αγρωστώδη και οκτώ δέντρα, ενώ εγκαταστάθηκε πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης της άρδευσης, που συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

Παράλληλα, το κεντρικό μονοπάτι του πάρκου στρώθηκε με κυβόλιθο με υπόβαση άμμου, διασφαλίζοντας έτσι τη διαπερατότητα του νερού της βροχής και τον αερισμό του εδάφους.

Οι βατές περιοχές διαστρώθηκαν με πατημένη ψηφίδα που αποτελεί περατό, από το νερό, υλικό.

Ο αστικός εξοπλισμός όπως η κρήνη, η πέργκολα, τα πέτρινα καθιστικά, η θεατρική σκηνή, διατηρήθηκαν, συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν. Τα υφιστάμενα πέτρινα τοιχία μετατράπηκαν σε καθιστικά, ενώ τοποθετήθηκαν νέοι πάγκοι. Ο φωτισμός αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας με φωτιστικά τύπου LED.

Επιπλέον, στον χώρο του πάρκου προστέθηκαν όργανα καλλισθενικής γυμναστικής με ειδικό αντικραδασμικό δάπεδο.

Η νέα παιδική χαρά

Ο χώρος παιχνιδιού, κατάλληλος για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καταλαμβάνει περίπου 355 τετραγωνικά μέτρα και πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας ως προς τα υλικά και την κατασκευή του δαπέδου, της πόρτας εισόδου, της περίφραξης, αλλά και των οργάνων.

Στο χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετήθηκαν τα παιχνίδια - κατασκευές: ξύλινες κούνιες για νήπια και παιδιά, χωροδικτύωμα, φωτιζόμενο ελατήριο, ξύλινη τραμπάλα κλπ.

Κ. Μπακογιάννης: Το πάρκο και η παιδική χαρά επιστρέφουν στους κατοίκους και τα παιδιά της γειτονιάς για να τα χαρούν

«Το πάρκο μαζί με τη νέα παιδική χαρά, επιστρέφουν σε εκείνους που ανήκουν: Στους κατοίκους και τα παιδιά της γειτονιάς. Να τα χαρούν! Κόντρα στην αντίδραση όσων αντιμετώπιζαν τον χώρο ως προσωπική τους ιδιοκτησία. Σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και επιμείναμε. Στα προσφάτως ανανεωμένα πάρκα Φιξ και Κύπρου και Πατησίων, προστίθεται και το νέο πάρκο Δρακόπουλου για να δώσει πολύτιμες ανάσες στους κατοίκους της πόλης», τόνισε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

