Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μια σειρά από δράσεις διοργανώνει ο δήμος Αθηναίων για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης στο πεδίο της έμφυλης ισότητας, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο, θα συνεδριάσει η νέα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, με τη συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Στην Επιτροπή θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης της δημοτικής Αρχής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας για το χρονικό διάστημα 2024-2026.

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων και το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Αθηναίων, θα προχωρήσει από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε διανομή ενημερωτικού υλικού για ζητήματα προληπτικής ιατρικής και αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων στην υγεία.

Παράλληλα, ο δημοτικός ραδιοσταθμός «ΑΘΗΝΑ 9.84», θα εκπέμπει από το Καλλιμάρμαρο (10:00-14:00) με ζωντανή δημοσιογραφική κάλυψη για αυτή την ημέρα, χρήσιμες συζητήσεις και μουσική και με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων της Αθήνας για ζητήματα που άπτονται της έμφυλης ισότητας.

Τέλος, τη Δευτέρα 11/3 και την Τρίτη 12/3, σε συνεργασία με το θέατρο Χώρος (Βοτανικός), γυναίκες και άλλες θηλυκότητες που απευθύνονται στο Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τη θεατρική παράσταση «Το σπίτι με τα δώρα», όπου τρεις γυναίκες μοιράζονται τις συγκλονιστικές ιστορίες τους και αντιμετωπίζουν τα τραύματά τους.

Σε ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο facebook, ο Χάρης Δούκας έγραψε: «Η Διεθνής Ημέρα των Γυναικών αποτελεί μία πολύτιμη ευκαιρία για να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην έμφυλη βία. Ας ανατρέψουμε τα στερεότυπα με στόχο μία πιο δίκαιη κοινωνία. Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να χαίρει σεβασμού και ισότιμης συμμετοχής. Στο Δημαρχείο συνεδριάζει σήμερα η νέα Επιτροπή Ισότητας του δήμου Αθηναίων, ενώ η Τεχνόπολη διοργανώνει μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης».

Το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη περιλαμβάνει συζητήσεις, ομιλίες από επιστήμονες και ειδικούς, προβολές ταινιών μικρού μήκους, παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και εικαστικές δράσεις, performance και εκθέσεις το τριήμερο 8-10/3.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.