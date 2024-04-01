Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για το νέο Κτηματολογικό Γραφείο -Στόχος σε έξι μήνες να διεκπαιρεωθούν 32.000 υποθέσεις

Τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών στις πολύωρες αναμονές και στις καθυστερήσεις έρχονται να βάλουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του νέου Κτηματολογικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή 136 (κτιριακό συγκρότημα ΧΑΝΘ), και εγκαινιάστηκε το πρωί παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

«Στην πραγματικότητα περάσαμε σε μια καινούργια εποχή. Σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, ο οποίος -μεταξύ άλλων- διαδραματίζει ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Διότι όλες οι συντελούμενες πράξεις που καταλήγουν στο Κτηματολογικό Γραφείο έχουν σαφέστατα οικονομική επίδραση στην ελληνική οικονομία» τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε πως «μετά από έξι χρόνια προσπαθειών μια μεγάλη εκκρεμότητα για τη Θεσσαλονίκη επιτέλους λήγει. Ανοίγει το Κτηματολογικό Γραφείο, το δεύτερη μεγαλύτερο γραφείο σε όλη τη χώρα». Συμπλήρωσε, δε, πως «έχει έρθει η ώρα να τελειώσουμε με τους τόνους χαρτιού που επιβάρυναν τον Έλληνα φορολογούμενο. Μέσω ψηφιακών υποδομών θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε και τη δουλειά των επαγγελματιών και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες».

Ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τζίμας χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα «σημαντική» καθώς θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και θα διευκολυνθεί η συναλλαγή με τον πολίτη. «Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης σημείωσε: «Σήμερα αναδεικνύεται μια σύγχρονη μορφή της δημόσιας διοίκησης, όπου πλέον δεν θα υπάρχουν ουρές και ταλαιπωρία και όλα θα μπορούν να γίνονται ψηφιακά».

Σχεδόν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, μέσω του ktimatologio.gov.gr, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ελαχιστοποιώντας το χρόνο των συναλλαγών. Για φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εγγραπτέα πράξη για κτηματογραφημένα ακίνητα συστήνεται η χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου από το συμβολαιογράφο (https://akinita.gov.gr), μέσω του οποίου η διαδικασία νομικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε μια εργάσιμη μέρα.

Μετά την ένταξη των Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο λειτουργούν 15 από τα 17 οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία και 70 από τα 75 υποκαταστήματα τους. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η ένταξη των υπολοίπων Υποθηκοφυλακείων, με στόχο την ολοκλήρωση της οριστικής δομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.