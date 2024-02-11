Το πώς βρέθηκαν στη κατοχή τους τα όπλα και πού θα μπορούσαν αυτά να χρησιμοποιηθούν ερευνά η αστυνομία μετά την μυστική επιχείρηση που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή και είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη των τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων του πρώην μέλος του Πυρήνων της Φωτιάς και των δύο ΟΥΚάδων.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς υπάρχουν και ψηφιακά πειστήρια που θα εξετασθούν από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

«Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 4 συλληφθέντων»

Μάλιστα η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής «η έρευνα της αστυνομίας έχει δείξει ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους οι 4 συλληφθέντες».

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ για κατοχή συγκεκριμένων αντικειμένων σε συγκεκριμένα άτομα και όχι σε όλα.

«Δεν συνδέθηκαν οι άνθρωποι μεταξύ τους στην δικογραφία που σχηματίστηκε. Συνελήφθησαν για αυτά που κατείχαν» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το αν υπάρχει σύνδεση των ατόμων αυτών με την πρόσφατη δολιοφθορά, την ανατίναξη του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ που μεταφέρει νερό από την Σαλαμίνα στην Αίγινα, η κυρία Δημογλίδου είπε ότι προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από την έρευνα της αστυνομίας.

Στη φυλακή το πρώην μέλος των Πυρίνων, ελεύθεροι οι ΟΥΚάδες

Με ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στο πρώην ηγετικό στέλεχος της "Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς".

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές να εκτίσει το σύνολο της ποινής. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι «η έρευνα που έγινε, πραγματοποίηθηκε σε χώρο, που δεν είναι η οικία μου αποδεικνύεται από το μισθωτήριο» ενώ λίγο μετά στην απολογία του είπε «επέλεξα να προστατέψω τη γυναίκα μου απομακρυνόμενος από το σπίτι». Στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι το είχε αγοράσει η έγκυος σύντροφος του από την Ομόνοια, η οποία διαμένει στο σπίτι που έγινε η έρευνα, για λόγους αυτοπροστασίας κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε.

Παράλληλα, ελεύθερα χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος αφέθηκαν τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα του Ναυτοδικείου. Και οι δυο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και θα διενεργεί περαιτέρω έρευνα.

