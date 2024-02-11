Τη σύνδεση του πρώην μέλους των Πυρήνων της Φωτιάς με το ποινικό έγκλημα και τη Greek Mafia αναζητούν τώρα οι Αρχές. Στο «μικροσκόπιό» τους βρίσκεται το τετράδιο του 45χρονου πρώην μέλους των Πυρήνων που είχε τις χειρόγραφες σημειώσεις του όπως επίσης τα τρία κινητά του τηλέφωνα, οι τρεις φορητοί υπολογιστές και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος. Στο τετράδιο αναγράφονται κάποιες ιδεολογικές απόψεις και προσωπικές σημειώσεις του 45χρονου οι οποίες προς το παρόν δεν παρουσιάζουν κάποιο ερευνητικό ενδιαφέρον ωστόσο αναμένεται η περαιτέρω ανάλυσή του για επαφές.

Τα στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών αναζητούν τον μελλοντικό στόχο της βομβιστικής επίθεσης που σχεδιαζόταν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΙ οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ κάνουν λόγο για μία πιθανή επίθεση ποινικού χαρακτήρα και όχι τρομοκρατικού.

Η σχέση με τον «Ράμπο»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναφέρουν ότι το 45χρονο πρώην μέλος των Πυρήνων της Φωτιάς μέσα στη φυλακή ανέπτυξε κάποιες φιλίες με ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia που δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Από αυτή τη συνύπαρξη υπήρχε η φιλική και η επαγγελματική σχέση με τον λεγόμενο «Ράμπο» ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιούνιο του 2023.

Παρόμοια γνωριμία με τον «Ράμπο» είχε και ο 32χρονος ΟΥΚας, με τον οποίο τους ένωνε η αγάπη τους για την ποδοσφαιρική τους ομάδα, όπως και τα ταξίδια στη Μύκονο ως συνοδοί ασφαλείας.

Το 2019 όταν αποφυλακίστηκε ο 45χρονος ανέπτυξε επαγγελματική συνεργασία με τον «Ράμπο» σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Φοβόταν πως θα ήταν ο επόμενος στόχος

Όταν δολοφονήθηκε ο «Ράμπο» από τους ομογενείς στο Κορυδαλλό, το ηγετικό μέλος των Πυρήνων της Φωτιάς φοβήθηκε πως θα ήταν ο επόμενος και επί τέσσερις μήνες κρυβόταν στην Θεσσαλία. Ακόμη και όταν επέστρεψε στα Κάτω Πατήσια, ήταν προσεκτικός στις κινήσεις του.

Η έρευνα άλλωστε για την μαφία των ομογενών από πρώην σοβιετικές χώρες και του πολέμου που έχει ξεσπάσει με το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα για το λαθρεμπόριο τσιγάρων παραμένει σε εξέλιξη. Δεν αποκλείει λοιπόν, η ΕΛΑΣ η προετοιμασία της βομβιστικής επίθεσης που ετοιμαζόταν να σχετίζεται με τον δολοφονικό «πόλεμο» στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Στη φυλακή το πρώην μέλος των Πυρίνων, ελεύθεροι οι ΟΥΚάδες

Με ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στο πρώην ηγετικό στέλεχος της "Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς".

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές να εκτίσει το σύνολο της ποινής. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι «η έρευνα που έγινε, πραγματοποίηθηκε σε χώρο, που δεν είναι η οικία μου αποδεικνύεται από το μισθωτήριο» ενώ λίγο μετά στην απολογία του είπε «επέλεξα να προστατέψω τη γυναίκα μου απομακρυνόμενος από το σπίτι». Στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι το είχε αγοράσει η έγκυος σύντροφος του από την Ομόνοια, η οποία διαμένει στο σπίτι που έγινε η έρευνα, για λόγους αυτοπροστασίας κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε.

Παράλληλα, ελεύθερα χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος αφέθηκαν τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα του Ναυτοδικείου. Και οι δυο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και θα διενεργεί περαιτέρω έρευνα.



